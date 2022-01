Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Paul Pogba !

Publié le 30 janvier 2022 à 18h15 par Th.B.

Paul Pogba serait susceptible de finalement prolonger son contrat à Manchester United, bien que le PSG ait des vues sur le champion du monde en marge du prochain mercato estival.

À l’instar de la dernière intersaison, Leonardo prévoirait de saisir les bonnes opportunités qu’il y aura sur le marché des agents libres. Le directeur sportif du PSG avait mis la main sur quatre joueurs disposant de ce statut l’été dernier et garderait un oeil sur Ousmane Dembélé, Antonio Rüdiger, Corentin Tolisso et Paul Pogba qui seront tous libres de tout contrat à la fin de la saison s’ils ne remédiaient pas à cette situation d’ici-là. Néanmoins, il se pourrait que le dossier Pogba soit en train d’échapper au contrôle de Leonardo.

Faute d’options concrètes sur le marché, Pogba prêt à prolonger ?