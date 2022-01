Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce crack brésilien sort du silence sur son avenir !

Publié le 30 janvier 2022 à 19h45 par B.L.

À seulement 15 ans, Endrick, actuellement à Palmeiras au Brésil, rend fou les plus grands clubs européens, puisque le PSG, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid s'intéresseraient au jeune crack. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé sur son avenir.

Alors qu'il n'a pas encore signé de contrat professionnel avec Palmeiras, Endrick susciterait déjà l'intérêt de plusieurs géants européens. À seulement 15 ans, le Brésilien enchaîne les records dans les équipes de jeunes du club de Sao Paulo. Dernièrement, la pépite avait évoqué son intérêt pour le championnat de France et les stars du PSG : « La Ligue 1 ? C'est un grand championnat, avec de grands joueurs de l'équipe nationale brésilienne comme Neymar ou Gerson, je le suis beaucoup. Mbappé, est quelqu'un auquel je m'identifie beaucoup. C'est un championnat où on apprend beaucoup. » Désormais, le jeune Endrick a répondu à un possible intérêt du Real Madrid...

« Madrid ? Je ne pense pas au futur »