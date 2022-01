Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de l'OM impliqué dans le feuilleton Mbappé ?

Publié le 30 janvier 2022 à 16h15 par Th.B.

Bien qu’un engagement moral ait été pris par Kylian Mbappé envers le Real Madrid, le club merengue ne prendrait aucun risque pour l’attaquant du PSG et aimerait l’attirer grâce à William Saliba.

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de perdre sa pépite Kylian Mbappé. En effet, le contrat de l’attaquant parisien arrivera à expiration en juin prochain et aucune prolongation de contrat ne serait sur le point d’être signée à l’instant T. D’ailleurs, le10sport.com vous révélait le 6 janvier dernier qu’un engagement moral avait été pris par Mbappé et ses proches auprès du Real Madrid pour une éventuelle venue à la Casa Blanca lors de la prochaine intersaison. Et le Real Madrid semblerait vouloir mettre toutes les chances de son côté afin de parvenir à ses fins.

Le Real Madrid veut également recruter Saliba pour maximiser ses chances dans le dossier Mbappé !