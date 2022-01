Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts ont tenté un coup en Ligue 1 !

Publié le 31 janvier 2022 à 1h30 par Th.B.

Bien que cette option semble avoir été prise en considération, l’ASSE aurait finalement décidé de ne pas donner suite à son intérêt pour Kalifa Coulibaly dont l’aventure au FC Nantes se rapprocherait de son dénouement.

Depuis le début du mercato hivernal, l’ASSE a su répondre aux demandes de Pascal Dupraz sur le marché des transferts en bouclant jusqu’à ce jour les arrivées de cinq recrues. Et ce n’est pas encore terminé puisque Loïc Rémy et Enzo Crivelli semblent être bien partis pour débarquer dans le Forez avant lundi soir et la deadline du mercato hivernal. Cependant, l’ASSE aurait étudiée l’option de recruter Diego Costa avant de fermer la porte à la venue de l’attaquant espagnol qui a vu son contrat à l’Atletico Mineiro être résilié.

L’ASSE avait un coup à jouer avec Coulibaly, mais…