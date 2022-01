Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une nouvelle menace pour ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 31 janvier 2022 à 7h15 par P.L.

Auteur d'une bonne saison avec le LOSC, Jonathan David s'est fait remarquer en Europe, le Canadien disposant de nombreux prétendants dont le PSG. Et il faudrait désormais ajouter un autre club à la liste des courtisans au joueur de 22 ans.

Cette saison, Jonathan David fait le bonheur du LOSC. Et le Canadien s’est fait remarquer sur la scène européenne grâce à ses performances puisque le PSG, Newcastle et l’Inter sont intéressés par le buteur lillois comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. La liste se serait d’ailleurs allongée puisque selon TSN , Arsenal, Manchester United, le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, Chelsea et Tottenham penseraient au joueur de 22 ans. Et à ce beau monde, il faudrait désormais ajouter un club de Serie A.

L’AC Milan pense à David pour succéder à Ibrahimovic