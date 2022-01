Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un énorme coup pour oublier Mbappé !

Publié le 31 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé figure bel et bien sur les tablettes du PSG et figure donc parmi les candidats plausibles à la succession de Kylian Mbappé.

Le prochain mercato estival promet déjà d’être particulièrement animé pour certains attaquants français, à commencer par Kylian Mbappé. L’ancien joueur de l’AS Monaco arrive en fin de contrat avec le PSG, et au fil des mois qui passent, il semble promis à une signature libre au Real Madrid. Le Qatar se penche donc déjà sur la succession de Mbappé pour le PSG, et il semble qu’un gros soit en préparation avec un joueur… du FC Barcelone !

Le PSG est en course pour Dembélé

En effet, Sport a listé dimanche la liste des trois pistes sérieuses dont dispose Ousmane Dembélé pour se relancer avec transfert cet hiver, lui qui arrive également au terme de son contrat avec le Barça. Et en plus de Chelsea et de Manchester United, le PSG serait dans la course pour l’ancien joueur du Stade Rennais, probablement dans l’optique de venir remplacer Kylian Mbappé. Affaire à suivre…