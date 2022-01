Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup colossal avec Dembélé se confirme pour Leonardo !

Publié le 30 janvier 2022 à 22h45 par A.C.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait rebondir au Paris Saint-Germain dès cet hiver.

C’est le gros dossier de cette fin de mercato. En fin de contrat et vraisemblablement très loin d’une prolongation, Ousmane Dembélé va quitter le FC Barcelone. C’est en tout cas ce que veulent les dirigeants du club catalan, qui pourraient trouver un allié de circonstance avec le Paris Saint-Germain. Foot Mercato annonce en effet ce dimanche que l’ailier français aurait trouvé un accord avec le PSG et une arrivée pourrait se faire dès ce mercato hivernal. Du côté du Barça on réclamerait notamment 20M€ pour le lâcher et un possible échange avec Mauro Icardi a même été évoqué.

Dembélé veut quitter le Barça cet hiver