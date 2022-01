Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une menace colossale pour Dembele ?

Publié le 30 janvier 2022 à 9h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele est sur le marché en cette période de mercato hivernal. Alors que le PSG et Chelsea seraient en embuscade, Manchester United se mêlerait à la lutte pour l'attaquant français.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Ousmane Dembele n'a pas trouvé d'entente financière avec le FC Barcelone. Ainsi, Xavi et Joan Laporta auraient décidé de le vendre lors de ce mercato hivernal, et ce, pour éviter un transfert libre et gratuit à l'été 2022. Selon les informations de Sport.es , le PSG serait à l'affût pour récupérer Ousmane Dembele lors de ce mercato hivernal, tout comme Chelsea. Et à en croire le média espagnol, on devrait même assister à une lutte à trois avec Manchester United pour le champion du monde français.

Ousmane Dembele serait partagé entre le PSG, Chelsea et Manchester United