Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup XXL de dernière minute avec Ousmane Dembele !

Publié le 29 janvier 2022 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele est poussé vers la sortie cet hiver par sa direction. Conscient de la situation, le PSG serait plus que jamais en embuscade pour le récupérer.

Arrivé à l'été 2017 au FC Barcelone, Ousmane Dembele pourrait faire ses valises dans les prochains jours. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, l'attaquant français n'aurait pas réussi à trouver un terrain d'entente avec sa direction pour prolonger. Ainsi, Xavi et Joan Laporta feraient tout leur possible pour vendre Ousmane Dembele lors de ce mercato hivernal, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement le 1er juillet. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG.

Le PSG veut recruter Ousmane Dembele cet hiver