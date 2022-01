Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de Leonardo pour Ousmane Dembele ? La réponse !

Publié le 29 janvier 2022 à 21h15 par A.D.

Alors qu'Ousmane Dembele sera en fin de contrat le 30 juin, le FC Barcelone ferait tout son possible pour le vendre cet hiver. Toutefois, aucun club n'aurait formulé la moindre offre pour s'offrir les services du Français, pas même le PSG.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele pourrait prendre le large dès cet hiver. En effet, Xavi et Joan Laporta s'activeraient pour vendre leur numéro 7 en janvier, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit à l'été 2022. De son côté, Ousmane Dembele ne serait pas contre un départ du Barça lors de ce mercato hivernal. Comme l'a indiqué Marca , l'ancien du Borussia Dortmund aurait compris qu'il était préférable pour lui de changer de club dès maintenant, plutôt que d'être mis au placard à Barcelone en deuxième partie de saison. Une information confirmée par AS .

Le PSG n'a formulé aucune offre pour Ousmane Dembele