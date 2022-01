Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort XXL bientôt bouclé par Xavi ? La réponse !

Publié le 30 janvier 2022 à 18h30 par B.C.

À la recherche d’un nouvel avant-centre, le FC Barcelone poursuit les discussions avec Arsenal et serait sur le point de trouver un accord pour le prêt de Pierre-Emerick Aumabeyang. Pour autant, un doute subsiste sur l’issue du dossier en raison de la situation économique du club culé.

À quelques heures de la fermeture du mercato hivernal, le FC Barcelone travaille sur une grosse opération. Après avoir mis la main sur Ferran Torres et Adama Traoré, Xavi veut encore renforcer le secteur offensif et songe en priorité à Pierre-Emerick Aumabeyang. Alors que la piste Alvaro Morata s’est révélée être inatteignable, le Barça s’est tourné vers l’attaquant d’Arsenal, mis de côté par Mikel Arteta et donc à la recherche d’un nouveau challenge en ce mois de janvier. Les discussions entre les différentes parties ont ainsi été entamées, et un accord se dessine pour l’arrivée du Gabonais en Catalogne.

Un accord bientôt trouvé pour Aubameyang, mais…