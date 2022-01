Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi peut jouer un sale tour au FC Barcelone !

Publié le 30 janvier 2022 à 1h15 par B.L.

Devenu indésirable à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang serait poussé vers la sortie par les Gunners cet hiver. Alors que le Barça serait intéressé par le Gabonais, la situation d'Ousmane Dembélé bloquerait tout mouvement pour le moment. Ce qui pourrait arranger les affaires du PSG, qui suivrait également l'avant-centre.

Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus le bienvenu à Arsenal. Écarté du groupe professionnel pour des raisons disciplinaires après avoir perdu le brassard de capitaine, le Gabonais n'entrerait plus dans les plans de Mikel Arteta. Ainsi, le joueur de 32 ans serait invité à se trouver un nouveau club cet hiver. Et Pierre-Emerick Aubameyang ne manquerait pas de prétendants, puisque de nombreuses écuries suivraient attentivement la situation du buteur, dont le FC Barcelone et le PSG, entre autres. Et Paris pourrait bien avoir un temps d'avance sur son rival catalan dans ce dossier...

Sans départ de Dembélé, Aubameyang ne peut pas aller au Barça