Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les deux prochains coups de Xavi bloqués par Ousmane Dembele ?

Publié le 29 janvier 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembele serait poussé vers la sortie lors de ce mercato hivernal. De son côté, l'attaquant français serait prêt à quitter le FC Barcelone avant la fin du mois de janvier, et ce, pour éviter de finir la saison au placard. Toutefois, Ousmane Dembele aurait très peu de chances de quitter le Barça à temps. Ce qui bloquerait les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Tagliafico, prêts à sauter dans le premier avion pour migrer vers la Catalogne.

Arrivé à l'été 2017 au FC Barcelone, Ousmane Dembele ne devrait plus faire long feu en Catalogne. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français risque de quitter le Barça librement et gratuitement à l'été 2022 car il ne trouverait pas d'accord avec sa direction. Conscients de la situation, Xavi et Joan Laporta feraient tout leur possible pour éviter ce terrible scénario. Ainsi, les deux hommes tenteraient de se débarrasser d'Ousmane Dembele d'ici la fin du mercato hivernal. Mais qu'en pense le joueur ? D'après Marca, Ousmane Dembele serait prêt à quitter le FC Barcelone dès cet hiver car il ne voudrait pas finir la saison au placard. Toutefois, ses chances de trouver un nouveau point de chute seraient très faibles.

Un départ quasi-impossible pour Ousmane Dembele cet hiver ?

Selon les informations d' AS , Ousmane Dembele aurait très peu de chances de quitter le FC Barcelone d'ici la fin du mois de janvier. A en croire le média espagnol, Mateu Alemany serait en première ligne pour régler le cas Dembele. En effet, le directeur du football du Barça s'activerait en coulisses pour dénicher un nouveau club et trouver de nouvelles solutions à l'étranger pour Ousmane dembele. Toutefois, il n'y aurait aucun pas en avant pour le moment avec les écuries sondées. Ainsi, l'optimisme de ces derniers jours pour Ousmane Dembele se serait transformé en un pessimisme « alarmant » du côté du FC Barcelone. D'autant que le champion du monde français bloquerait tout le recrutement de Xavi.

Aubameyang et Tagliafico bloqués par Ousmane Dembele ?