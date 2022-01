Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prochaine destination d’Ousmane Dembélé déjà identifiée ?

Publié le 29 janvier 2022 à 20h00 par B.C.

Alors qu’Ousmane Dembélé serait désormais enclin à plier bagage dans ce mercato hivernal, une destination se précise en cas de départ du Français.

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé est dans le flou pour son avenir. Après l’échec des négociations pour une prolongation, le FC Barcelone a décidé de mettre à l’écart son attaquant pour l’inciter à plier bagage dans ce mercato hivernal, et la stratégie de Joan Laporta pourrait porter ses fruits. Selon Marca , Ousmane Dembélé est désormais disposé à quitter le club culé, mais le temps presse, alors que le marché fermera ses portes ce lundi soir. Moussa Sissoko, agent du Français, s’activerait pour lui trouver un point de chute, et une seule destination semble envisageable pour l’indésirable du Barça.

Un avenir en Premier League pour Dembélé ?