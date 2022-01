Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'agite en coulisses pour l'avenir de Dembélé !

Publié le 30 janvier 2022 à 17h10 par B.L.

Alors que le FC Barcelone chercherait à se débarrasser d'Ousmane Dembélé avant le 31 janvier, le Français aurait été proposé à Tottenham. Les Spurs pourraient bien tenter le coup avec le champion du monde.

Le feuilleton Ousmane Dembélé suit son cours au FC Barcelone. Le Français est en fin de contrat et n'a toujours pas prolonger son bail avec le club culé, notamment en raison de l'influence de son agent Moussa Sissoko. Par conséquent, l'ailier peut négocier avec les équipes de son choix dans l'optique d'un transfert libre l'été prochain. Un scénario que ne souhaiterait pas voir se produire les Blaugrana , qui plus est pour un joueur acheté à prix d'or en 2017. Par conséquent, le Barça ferait tout son possible pour vendre Ousmane Dembélé avant la fermeture du mercato hivernal...

Tottenham prêt à tenter le coup avec Dembélé ?