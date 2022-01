Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé affiche un gros souhait pour son avenir !

Publié le 30 janvier 2022 à 11h00 par Th.B.

Semblant finalement être prêt à changer d’air dès cet hiver, Ousmane Dembélé voudrait troquer la tunique du FC Barcelone avec celle d’un cador de Premier League. Des discussions auraient lieu avec deux clubs de l’élite du football anglais.

Le FC Barcelone serait susceptible de témoigner du départ d’Ousmane Dembélé avant la clôture du mercato hivernal lundi soir comme souhaité par le directeur exécutif Mateu Alemany et le président Joan Laporta. C’est en effet la direction que semble prendre le dossier Dembélé. Sous contrat jusqu’en juin prochain au FC Barcelone et ne se rapprochant pas d’une prolongation, le joueur et son agent Moussa Sissoko scruterait le marché afin de marché afin de rebondir bien que ce ne sera pas au PSG selon le journaliste Olivier Goldstein. « Leonardo a parlé plusieurs fois avec le représentant de Dembélé mais... il y a deux raisons qui rendent sa venue quasiment impossible : le PSG a peur de ses blessures et est plus dans une optique de vendre que acheter ». Et il se pourrait bien que l’avenir d’Ousmane Dembélé s’écrive du côté de la Premier League.

Dembélé veut partir en Angleterre cet hiver, discussions avec deux clubs !