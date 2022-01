Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Ousmane Dembele, c'est terminé !

Publié le 29 janvier 2022 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Ousmane Dembele ne devrait pas prolonger avec le FC Barcelone. Selon la presse espagnole, l'attaquant français n'aurait presque aucune chance de trouver un accord avec le Barça.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Ousmane Dembele va quitter le FC Barcelone librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là ou n'est pas vendu en janvier. Conscient de la situation, le Barça ferait tout son possible pour boucler un transfert d'Ousmane Dembele lors de ce mercato hivernal. Toutefois, comme l'a indiqué AS , les chances de trouver un nouveau point de chute au Français à temps seraient trop faibles et le clan blaugrana serait désormais très pessimistes. Et pour ne pas arranger les affaires de Xavi, un renouvellement de contrat serait presque déjà une option utopique.

Une prolongation impossible pour Ousmane Dembele ?