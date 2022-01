Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultime obstacle pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé ?

Publié le 29 janvier 2022 à 22h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé serait toujours aussi déterminé à rejoindre le Real Madrid, Florentino Pérez n'aurait plus qu'à attendre la fin du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au PSG pour conclure l'affaire.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé est déjà promis au Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement le 1er juillet. Toutefois, l'affaire est encore loin d'être conclue pour le Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Le départ de Kylian Mbappé acté après Real Madrid-PSG ?