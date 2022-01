Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland va faire une terrible annonce à Leonardo !

Publié le 29 janvier 2022 à 19h30 par Amadou Diawara mis à jour le 29 janvier 2022 à 19h31

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. Conscient de la situation, Leonardo a prévu de se jeter en priorité sur Erling Haaland pour pallier le potentiel départ de son numéro 7. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund pourrait recaler le directeur sportif du PSG pour rejoindre l'Espagne. Une situation qui pourrait faire les affaires du Real Madrid. D'autant qu'il aurait retrouvé les bonnes grâces de Mino Raiola, le représentant d'Erling Haaland.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien semble être destiné à rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à l'été 2022. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec Florentino Pérez, le président merengue, pour rejoindre la Maison-Blanche le 1er juillet. Une situation qui oblige le PSG à lui trouver un remplaçant. Et d'après Le 10 Sport, Leonardo a déjà tout prévu en ce sens. En effet, selon nos informations du 25 aout, le directeur sportif du PSG a prévu de se jeter en priorité sur Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Toutefois, il pourrait essuyer un terrible échec avec le buteur du Borussia Dortmund.

Erling Haaland compte recaler le PSG pour vivre en Espagne

D'après les indiscrétions d' AS , Erling Haaland préférerait repousser les offres du PSG, Manchester United et de City parce qu'il voudrait évoluer en Liga. Comme l'a indiqué le média espagnol, l'attaquant norvégien et sa famille aimeraient vivre en Espagne. Une nouvelle qui devrait ravir le Real Madrid et le FC Barcelone, qui seraient emballés par l'idée de le recruter. D'ailleurs, le club emmené par Carlo Ancelotti aurait bougé ses pions dernièrement pour améliorer sa relation avec Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland.

Le Real Madrid a renoué avec Mino Raiola