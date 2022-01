Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message inquiétant pour ce coup en Ligue 1 !

Publié le 29 janvier 2022 à 19h10 par B.C.

Alors que l’OM s’intéresse à Junior Sambia dans cette fin de mercato, Olivier Dall’Oglio a réagi aux informations circulant au sujet de son joueur.

Après avoir mis la main sur Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, l’Olympique de Marseille pourrait encore se montrer actif dans ce mercato hivernal. D’après L’Équipe , Pablo Longoria a notamment coché le nom de Junior Sambia, dont le contrat avec Montpellier prend fin à l’issue de la saison. Une tendance confirmée dans la foulée par le10sport.com. Selon nos informations, l’OM se tient même prêt à passer à l’action pour s’attacher les services du latéral droit de Montpellier, mais de son côté, Olivier Dall’Oglio n’a pas prévu de se passer des services de son joueur.

« Normalement, ce n’est pas prévu qu’il parte mais dans le football… »