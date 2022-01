Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en manque d'options pour Alvaro Gonzalez ?

Publié le 29 janvier 2022 à 16h30 par A.C.

A quelques jours de la fin du mercato hivernal, Alvaro Gonzalez reste un joueur proche du départ à l’Olympique de Marseille. L’Espagnol de 32 ans ne semble pourtant pas crouler sous les offres...

Tout a basculé l’été dernier pour Alvaro Gonzalez. Important sur le terrain et plutôt apprécié par les supporters, le défenseur s’était affirmé comme un des leaders de l’Olympique de Marseille. Tout a changé, puisque Pablo Longoria a fait venir William Saliba ainsi que Luan Peres lors du dernier mercato et Jorge Sampaoli semble l’avoir écarté de ses plans. Dès décembre, Alvaro Gonzalez a ainsi été annoncé proche d’un possible départ et Pablo Longoria a notamment déclaré en conférence de presse : « J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions ». Ces solutions semblaient nombreuses début janvier, avec notamment des clubs de Ligue 1 comme l’ASSE et les Girondins de Bordeaux prêts à lui donner la chance de se relancer. Le défenseur de l’OM a également semblé avoir la cote à l’étranger, avec Galatasaray en Turquie ainsi que plusieurs clubs espagnols.

Un retour en Espagne se complique

Un retour en Liga aurait pu tenter Alvaro Gonzalez... mais semble désormais bien mal embarqué. La presse espagnole a en effet annoncé que le FC Valence serait toujours divisé à son sujet, puisque les dirigeants pousseraient pour faire une tentative, tandis que le coach José Bordalas ne voudrait pas entendre parler du défenseur de l’Olympique de Marseille. Cadiz a également été intéressé à un moment cet hiver, mais encore une fois Alvaro Gonzalez semble avoir été un dossier rapidement refermé. Ce samedi, El Desmarque assure d’ailleurs que cette piste serait de l’histoire ancienne pour les Andalous, qui travailleraient sur d’autres joueurs en cette fin de mercato.

L’ASSE et Bordeaux ont réglé leurs problèmes en défense

L’option Ligue 1 semble également compromise pour Alvaro Gonzalez. Après Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon, l’effectif de Pascal Dupraz est déjà bien fourni en défense centrale. D’ailleurs, l’ASSE semble désormais travailler sur l’arrivée d’un attaquant de pointe en ces derniers jours de mercato, avec notamment Clément Michelin et Loïc Rémy. Côté Girondins de Bordeaux, la porte est également fermée ! Après avoir vu son contrat être résilié par l’Olympique Lyonnais en ce mois de janvier, Marcelo a en effet tout de suite dans le club bordelais, où il devrait notamment remplacer un Laurent Koscielny poussé vers la sortie.