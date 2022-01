Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une porte de sortie prestigieuse se présente pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 24 janvier 2022 à 17h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2024, Alvaro Gonzalez pourrait quitter l’Olympique de Marseille d’ici la fin du mercato.

Ancien cadre de l’équipe, Alvaro Gonzalez a vu sa situation radicalement changer cette saison. Il a subi de plein fouet les arrivées de William Saliba et Luan Peres et il n’a collectionné que 10 présences toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille. Un départ semble devenu inévitable et le défenseur espagnol ne manque pas de pistes, puisqu’en France l’ASSE et les Girondins de Bordeaux lui feraient les yeux doux, tout comme plusieurs écuries de Liga. Une toute nouvelle piste pourrait toutefois s’ouvrir, à seulement quelques jours de la fin du mercato hivernal...

Galatasaray veut Alvaro Gonzalez