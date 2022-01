Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur Kylian Mbappé !

Publié le 29 janvier 2022 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé serait toujours aussi déterminé à rejoindre le Real Madrid. Selon la presse espagnole, le numéro 7 parisien alimenterait les rumeurs quant à une possible prolongation de dernière minute pour ne pas être mis sous pression par ses supporters lors des deux confrontations face au Real Madrid.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, le numéro 7 du PSG a déjà un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement le 1er juillet. Et malgré les rumeurs d'une possible prolongation de dernière minute, Kylian Mbappé ne devrait en aucun cas continuer son aventure au PSG.

Kylian Mbappé feindrait une possible prolongation au PSG