Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L’OM se prépare à dégainer une offre en Ligue 1 !

Publié le 27 janvier 2022 à 19h55 par Alexis Bernard mis à jour le 27 janvier 2022 à 19h56

Selon nos informations, l’OM se met en ordre de marche pour transmettre une offre de transfert pour Junior Sambia (Montpellier).