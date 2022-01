Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a réglé un énorme problème avec le clan Haaland !

Publié le 29 janvier 2022 à 18h45 par A.D.

Alors qu'Erling Haaland serait prêt à snober le PSG pour rejoindre l'Espagne, le Real Madrid aurait fait un énorme pas en avant sur ce dossier. En effet, le club merengue aurait gagné beaucoup de points auprès de Mino Raiola en lui apportant son soutien face à ses problèmes de santé.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement le 1er juillet. Dans cette optique, Leonardo a déjà choisi le digne successeur de son numéro 7. Selon Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG compte se jeter en priorité sur Erling Haaland pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé. Toutefois, comme l'a indiqué AS ce samedi, le buteur du Borussia Dortmund préférerait recaler le PSG pour pouvoir signer en Espagne. Ce qui aurait remobilisé le Real Madrid.

Le Real Madrid aurait arrangé les choses avec Mino Raiola