Mercato - OM : Longoria abat sa dernière carte pour le départ d’un joueur de Sampaoli !

Publié le 30 janvier 2022 à 8h45 par Th.B.

Désireux de se séparer d’Alvaro Gonzalez avant que le marché des transferts ferme ses portes, Pablo Longoria verrait en la Liga son ultime chance de parvenir à ses fins. Encore faudrait-il que le joueur de l’OM accepte de quitter le club phocéen.

Et si Pablo Longoria parvenait finalement à se séparer d’Alvaro Gonzalez avant la clôture du mercato hivernal lundi soir ? D’après différents médias, dont Foot Mercato qui a dernièrement fait part d’un coup de pression adressé au défenseur espagnol pour qu’il prenne rapidement une décision sous peine de finir la saison sur le banc ou en tribunes, ce serait la volonté première du président de l’OM. Néanmoins, les options se feraient de plus en plus rares puisque les portes des Girondins de Bordeaux, de l’ASSE et de Cadiz semblent d’être dernièrement fermées pour Alvaro Gonzalez. Néanmoins, le président Longoria ne désespérerait pas pour autant.

L’Espagne, l’ultime chance de Longoria dans le dossier Alvaro Gonzalez ?