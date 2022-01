Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : À Marseille, la pression monte pour Saliba !

Publié le 30 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Bien que l’OM songerait à discuter avec Arsenal pour prolonger le séjour de William Saliba à Marseille, le Milan AC entrerait également dans la danse.

Indéboulonnable au sein de la défense de Jorge Sampaoli, William Saliba ne devrait cependant ne pas s’éterniser à l’OM. En effet, le prêt convenu avec Arsenal et dans lequel aucune option d’achat n’aurait été incluse, prendra fin à l’issue de la saison. Que ce soit du côté du joueur ou des Gunners , il est spécifié par divers médias que la volonté commune des deux parties est d’enfin collaborer la saison prochaine après un prêt à l’ASSE, à l’OGC Nice et donc à l’OM. Cependant, le président Pablo Longoria et les dirigeants de l’OM seraient ouverts à l’idée de le conserver, mais ne seraient pas seuls à en pincer pour Saliba.

Les services de Saliba offerts au Milan AC ?