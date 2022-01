Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Adama Traoré lâche déjà un énorme message à Xavi !

Publié le 30 janvier 2022 à 9h30 par P.L.

Officiellement joueur du FC Barcelone depuis ce samedi, Adama Traoré a déjà donné son premier entretien pour le média du club catalan. Et l'ailier de 26 ans a envoyé un énorme message à Xavi concernant ses objectifs.

Cet hiver, le FC Barcelone se montre particulièrement actif sur le marché des transferts. Alors que les arrivées de Ferran Torres et de Dani Alves ont déjà été enregistrées depuis le début du mois de janvier, le club catalan a officialisé une autre recrue hivernale en la personne d'Adama Traoré. L’ailier droit espagnol fait son retour en Catalogne sous la forme d’un prêt avec option d’achat estimée à 30M€ selon les informations de Fabrizio Romano. Les premiers mots d’Adama Traoré ne se sont pas faits attendre puisqu’il a accordé un entretien à Barça TV dans la foulée. Et le joueur de 26 ans a envoyé un grand message à Xavi.

« Apprendre d'une légende du club comme Xavi »