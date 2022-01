Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang a une offre colossale entre les mains !

Publié le 29 janvier 2022 à 23h30 par A.D.

Pour renforcer son attaque, le FC Barcelone aimerait s'offrir Pierre-Emerick Aubameyang avait la fin du mercato hivernal. Toutefois, Al Nassr se montrerait de plus en plus pressant pour l'attaquant d'Arsenal. En effet, le club d'Arabie Saoudite aurait formulé une nouvelle offre à Pierre-Emerick Aubameyang.

Alors qu'il vient d'officialiser le retour d'Adama Traore, Xavi aimerait encore réaliser un nouveau coup en attaque cet hiver. En effet, le coach du FC Barcelone souhaiterait s'offrir les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, Xavi serait dans la nécessité de se débarrasser d'Ousmane Dembele avant de pouvoir recruter l'attaquant d'Arsenal, et ce, même si un accord aurait déjà été trouvé. Et le temps pourrait jouer contre le Barça sur ce dossier.

Al Nassr a formulé une dernière offre XXL à Aubameyang