Mercato - Barcelone : Un renfort à 30M€ déjà identifié pour l’été prochain ?

Publié le 29 janvier 2022 à 20h30 par B.C.

Ce samedi soir, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée d’Adama Traoré, prêté par Wolverhampton jusqu’à la fin de la saison. Un passage qui pourrait se prolonger à l’issue de la saison.

Xavi tient son troisième renfort de l’hiver ! Après s’être attaché les services de Dani Alves et Ferran Torres, le FC Barcelone a officialisé ce samedi soir l’arrivée d’Adama Traoré, prêté jusqu’à la fin de la saison par Wolverhampton. Formé à la Masia, l’international espagnol faisait l’unanimité en interne grâce à son physique impressionnant, son explosivité, mais également sa polyvalence, incitant Xavi à rapidement vouloir boucler ce dossier, qui n’est pas lié à la situation d’Ousmane Dembélé. Ainsi, le Barça n’aura pas besoin de dégraisser en catastrophe pour pouvoir compter sur son dernier renfort, qui pourrait s’imposer sur la durée en Catalogne.

Le Barça a déjà préparé la suite pour Adama Traoré