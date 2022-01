Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier en Ligue 1 de Leonardo bientôt bouclé ?

Publié le 30 janvier 2022 à 7h15 par B.C.

Alors que le PSG surveille les prestations d’Hugo Ekitike, l’attaquant de Reims pourrait quitter son club avant la fin du mercato hivernal.

L’été prochain, le PSG pourrait connaître plusieurs changements de taille en attaque. Outre Mauro Icardi, déjà annoncé vers la sortie en ce mois de janvier, Kylian Mbappé se dirige également vers un départ puisque le champion du monde tricolore dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine. Ainsi, le PSG multiplie les pistes offensives. D’après nos informations, Erling Haaland apparaît comme la priorité des Parisiens, qui garderaient également un oeil sur d’autres joueurs, à l’instar d’Hugo Ekitike. Cependant, plusieurs clubs de Premier League souhaitent mettre la main sur la pépite de Reims dès cet hiver.

Un transfert avant lundi pour Ekitike ?