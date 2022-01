Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi pourrait faire sauter le gros deal Dembélé !

Publié le 30 janvier 2022 à 22h24 par A.C. mis à jour le 30 janvier 2022 à 22h25

Pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait aider Leonardo à arracher Ousmane Dembélé au FC Barcelone en cette fin de mercato hivernal. A moins que...

Le sprint final de ce mercato hivernal est lancé et le Paris Saint-Germain veut en faire partie. Foot Mercato a en effet lâché une petite bombe ce dimanche en annonçant que Leonardo aurait trouvé un accord avec Ousmane Dembélé. Les dirigeants du FC Barcelone seraient plus qu’ouverts à l’idée d’un départ du Français, qui s’approche de son contrat et qui ne veut vraisemblablement pas prolonger. A un prix toutefois, puisqu’en Espagne on assure que le Barça réclamerait pas moins de 20M€ au PSG, qui songerait de son côté à insérer des joueurs comme Mauro Icardi ou Juan Bernat dans les négociations.

Icardi ne veut pas quitter le PSG