Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait en passe de boucler l'arrivée d'Ousmane Dembélé !

Publié le 30 janvier 2022 à 20h15

Alors que le FC Barcelone cherche à se séparer d’Ousmane Dembélé dans ce mercato hivernal, le PSG disposerait déjà d’un accord avec l’attaquant français et souhaiterait boucler ce dossier avant lundi soir.

Le feuilleton Ousmane Dembélé est en passe de prendre un tournant improbable ! Actuellement dans sa dernière année de contrat, l’international français a été mis à l’écart par le FC Barcelone, désireux de s’en séparer avant la fin du mercato hivernal. Ainsi, Ousmane Dembélé a peu d’options pour son avenir. S’il refuse de quitter la Catalogne avant lundi soir, le champion du monde tricolore devrait assister à la fin de saison du FC Barcelone depuis les tribunes. Moussa Sissoko, agent du joueur, s’activerait ainsi pour trouver une porte de sortie, et d’après la presse catalane, le PSG ferait partie des prétendants.

Ousmane Dembélé aurait un accord avec le PSG