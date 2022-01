Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tient déjà le remplaçant de Kamara !

Publié le 30 janvier 2022 à 18h10 par A.C.

Pablo Longoria espère toujours pouvoir boucler la vente de Boubacar Kamara avant la fin du mercato hivernal et aurait déjà une idée en tête pour le remplacer à l’OM.

C’est un dossier des plus sensibles, dont Pablo Longoria se serait bien passé. Formé à l’Olympique de Marseille et important pour l’équipe ces dernières saisons, Boubacar Kamara se rapproche dangereusement de la fin de son contrat et une prolongation semble extrêmement compliquée à envisager pour le moment. Le président de l’OM a ainsi souhaité le vendre cet hiver et si l’AS Roma semble avoir jeté l’éponge, une nouvelle porte pourrait s’ouvrir...

Longoria suit Pulgar de la Fiorentina

Précieux dans le dispositif de Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara devra toutefois être obligatoirement être remplacé... et Pablo Longoria aurait déjà pensé à tout ! D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’OM suivrait Erick Pulgar, pas du tout dans les plans de Vincenzo Italiano à la Fiorentina. A noter que ce n’est pas la première fois que le Chilien est lié à l’OM, puisque l’été dernier déjà il semblait être l’un des renforts étudiés par Longoria.