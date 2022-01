Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho a enfin sa réponse pour Kamara !

Publié le 29 janvier 2022 à 20h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semblait tout proche d’un départ cet hiver... mais les choses devraient se passer autrement.

Il ne reste plus que quelques jours à Pablo Longoria pour régler le dossier Boubacar Kamara. En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, le défenseur ou milieu de 22 ans ne semble pas convaincu par une prolongation et une vente est donc la seule issue pour ne pas le perdre... sans empocher le moindre sou. Ainsi, le président de l’OM a trouvé une solution en ce mercato hivernal avec l’AS Roma, où José Mourinho a réclamé une énième recrue. La presse italienne a toutefois expliqué que les Giallorossi doivent tout d’abord trouver un nouveau club à Amadou Diawara, afin de pouvoir boucler l’arrivée de Kamara.

La Roma ne peut rien faire pour Kamara