Mercato - PSG : Une arrivée de Dembélé à Paris ? La réponse d’un cadre du FC Barcelone !

Publié le 30 janvier 2022 à 23h30 par B.C.

Alors que le feuilleton Dembélé anime cette fin de mercato hivernal, avec un intérêt annoncé du PSG, Gerard Piqué est revenu sur les nombreuses rumeurs dont fait l’objet l’attaquant du FC Barcelone.

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé ne prolongera pas avec le FC Barcelone. De ce fait, Joan Laporta cherche à se séparer de son attaquant avant la fin du mercato hivernal pour récupérer une indemnité de transfert, et le PSG pourrait en profiter. Leonardo apprécie en effet Ousmane Dembélé et aurait entamé les discussions avec le FC Barcelone. D’après Foot Mercato , le champion du monde tricolore aurait déjà un accord verbal avec le PSG, mais l’arrivée du joueur dans la capitale française en ce mois de janvier est encore très incertaine. C’est dans ce contexte que Gerard Piqué a participé ce dimanche soir à un live Twitch avec Ibai Llanos, et le défenseur du Barça n’a pas échappé à ce sujet brûlant.

« Il attend de voir »