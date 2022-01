Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée d’Ousmane Dembélé bouclée cet hiver par Leonardo ? La réponse !

Publié le 30 janvier 2022 à 22h15 par B.C.

À quelques heures de la fin du mercato hivernal, le PSG est passé à l’action pour Ousmane Dembélé. Cependant, les négociations s’annoncent compliquées avec le FC Barcelone.

Alors qu’Ousmane Dembélé est poussé vers la sortie par le FC Barcelone, le PSG souhaite en profiter pour récupérer l’international français dès maintenant. Selon les informations de Foot Mercato , Leonardo aurait déjà trouvé un accord verbal avec le clan Dembélé et tente désormais d’en faire de même avec le FC Barcelone. D’après Sport , les négociations ont été entamées entre les deux clubs, et plusieurs hypothèses sont envisagées. Le journaliste Gerard Romero a indiqué que le Barça attendait la somme de 20M€ pour son joueur, libre à l’issue de la saison, bien qu’un échange soit également possible, le nom de Mauro Icardi ayant notamment circulé. Cependant, le dossier s’annonce compliqué à boucler.

Vers un avenir au Barça pour Dembélé ?