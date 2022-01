Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang a fait une annonce tonitruante à Laporta !

Publié le 30 janvier 2022 à 20h00 par B.C.

Conscient des problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang aurait indiqué à la direction catalane qu’il était prêt à faire un gros effort financier pour rejoindre le club culé.

Toujours à la recherche d’un avant-centre en cette fin de mercato hivernal, Xavi a coché le nom de Pierre-Emerick Aubameyang, faute d’avoir pu mettre la main sur Alvaro Morata. L’attaquant gabonais est en difficulté à Arsenal et n’entre plus dans les plans de Mikel Arteta, une aubaine pour le FC Barcelone, qui peine toutefois à boucler ce dossier en raison de ses problèmes financiers. En effet, le départ d’Ousmane Dembélé est espéré par Joan Laporta afin que le club culé puisse bouger ses pions avec Pierre-Emerick Aubameyang, mais ce dernier pourrait donner un énorme coup de main aux Blaugrana .

Aubameyang prêt à un énorme sacrifice