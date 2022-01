Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Accord imminent pour cette priorité de Xavi ?

Publié le 30 janvier 2022 à 16h10 par Th.B.

Le FC Barcelone serait proche de parvenir à un accord total avec Arsenal et Pierre-Emerick Aubameyang pour le prêt sans option d’achat du Gabonais selon la presse anglaise.

Et si après plusieurs échecs dont un cuisant à l’été 2020 au moment où il a prolongé son contrat avec Arsenal, le FC Barcelone parvenait enfin à mettre la main sur Pierre-Emerick Aubameyang ? Au placard à Arsenal pour des raisons disciplinaires, Aubameyang pourrait débarquer au Barça si Ousmane Dembélé quittait le club culé avant la deadline du mercato hivernal fixée à lundi soir selon la presse ibérique. Néanmoins, en coulisse, le président Joan Laporta et le directeur exécutif Mateu Alemany seraient parvenus à avancer leurs pions pour le buteur qui est perçu comme une priorité de Xavi Hernandez selon The Athletic.

Un accord se dessine entre Arsenal et Barcelone pour Aubameyang !