Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a relancé les hostilités pour ce coup de dernière minute !

Publié le 30 janvier 2022 à 7h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec l'Ajax, Nicolas Tagliafico serait dans le viseur du FC Barcelone. Pour boucler la signature de l'Argentin avant la fin du mercato hivernal, le club catalan aurait décidé de reprendre les contacts avec la direction de l'Ajax ce samedi.

Alors qu'il vient d'annoncer la signature d'Adama Traore, le FC Barcelone aimerait tout de même boucler deux autres recrues d'ici la fin du mercato hivernal : Nicolas Tagliafico et Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, comme l'a précisé AS ce samedi, le club catalan serait contraint de trouver un nouveau club à Ousmane Dembele avant de pouvoir accueillir ces deux joueurs. Malgré tout, Xavi et Joan Laporta auraient tout de même décidé de passer à la vitesse supérieure pour Nicolas Tagliafico.

Le Barça a relancé les contacts avec l'Ajax pour Tagliafico