Mercato - PSG : Le Qatar se lance dans un nouveau bras de fer avec le Real Madrid !

Publié le 30 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

En fin de contrat au Bayern Munich, Corentin Tolisso aurait la cote au PSG et au Real Madrid. De quoi laisser présager une nouvelle bataille entre les deux clubs.

On prend les mêmes et on recommence. En atteste les dossiers David Alaba, Paul Pogba ou encore Erling Braut Haaland, les routes du PSG et du Real Madrid se sont régulièrement croisées ces derniers temps. Et en marge du prochain mercato estival, l’expérience pourrait être réitérée dans le cadre de l’opération Corentin Tolisso. Sous contrat au Bayern Munich jusqu’en juin prochain, le champion du monde tricolore serait une option envisagée par les décideurs du PSG selon le journaliste du Parisien Dominique Séverac.

Ça se dispute les services de Tolisso !