Mercato - PSG : Ancelotti déclare la guerre à Leonardo pour un international français !

Publié le 29 janvier 2022 à 13h15 par Th.B.

Alors que le PSG prendrait notamment en considération l’option Corentin Tolisso, qui pourrait être agent libre l’été prochain, Carlo Ancelotti compterait griller la priorité à Leonardo.

D’ici la clôture du mercato hivernal, Leonardo veut tenter d’arracher Tanguy Ndombele à Tottenham sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison bien que les Spurs ne compteraient pas laisser filer l’international français tant que le directeur sportif du PSG n’accepterait pas d’inclure une option d’achat obligatoire dans le deal. En tant qu’alternative de Ndombele, le PSG songerait à Corentin Tolisso selon les informations divulguées par Dominique Séverac, journaliste du Parisien, sur le plateau de L’Équipe du soir. Cependant, la concurrence serait au rendez-vous pour le milieu de terrain du Bayern Munich sous contrat jusqu’en juin prochain.

Ancelotti aurait réclamé Tolisso à ses dirigeants, mais…