Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Xavi avec Aubameyang !

Publié le 30 janvier 2022 à 8h30 par B.L.

En quête d'un avant-centre cet hiver, le FC Barcelone ciblerait Pierre-Emerick Aubameyang. Et le Barça pourrait se retrouver avec un concurrent en moins dans ce dossier, puisque le club saoudien d'Al Nassr devrait se retirer de la course.

Après Dani Alves, Ferran Torres et tout récemment Adama Traoré, le FC Barcelone compterait encore recruter avant la fermeture du mercato hivernal le 31 janvier. Xavi chercherait en effet à s'attacher les services d'un buteur de renom, un renfort essentiel depuis la retraite précoce de Sergio Agüero en raison de problèmes cardiaques. Ainsi, le Barça s'intéresserait entre autres à Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier ne serait plus en odeur de sainteté à Arsenal et pourrait être amené à changer d'air cet hiver. Et Xavi pourrait bien recevoir une bonne nouvelle dans ce dossier...

Al Nassr retire son offre pour Aubameyang