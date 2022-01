Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a connu un deuxième échec cuisant pour sa priorité !

Publié le 31 janvier 2022 à 1h00 par A.C.

Depuis le début du mercato hivernal Xavi cherche un attaquant pour son FC Barcelone et Alvaro Morata a toujours semblé être sa grande priorité. Prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus, l’Espagnole semble toutefois être un objectif inatteignable...

Après Ferran Torres et Daniel Alves, une troisième recrue de taille est arrivée au FC Barcelone en ce mercato hivernal. Formé au club mais expatrié depuis 2015, Adama Traoré sera une des nouvelles armes offensives de Xavi pour cette deuxième partie de saison. Suffisant pour satisfaire le coach du Barça ? Pas vraiment. L’un des chantiers de l’hiver a toujours été le poste d’attaquant de pointe, mais aucune des pistes activées ces dernières semaines n’a semblé pouvoir aller au bout. Pourtant, Xavi semble avoir une occasion de dernière minute avec l’un de ses plus anciens objectifs.

L’Atlético de Madrid a refusé de discuter d’un prêt avec le Barça