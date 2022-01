Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est fixé pour l'arrivée de ce buteur XXL !

Publié le 29 janvier 2022 à 22h00 par P.L.

Cherchant un nouvel attaquant de pointe, le FC Barcelone semblait avoir fixé sa priorité sur Alvaro Morata. Toutefois, face aux nombreux obstacles présents dans ce dossier, Joan Laporta aurait pris une décision radicale pour l'Espagnol.

Alors que ce mercato hivernal approche de la fin, le FC Barcelone attend toujours un renfort offensif en ce mois de janvier. Après avoir recruté Ferran Torres, Dani Alves et Adama Traoré, Xavi voudrait s’attacher les services d’un nouvel attaquant de pointe. Et cet hiver, la priorité semblait être fixé sur Alvaro Morata. Toutefois, le dossier s’avérerait assez compliqué puisque les négociations avec l'Atletico de Madrid n'avancent pas, les Colchoneros désirant inclure une obligation d'achat dans l'affaire. Face à ce dossier difficile, le Barça aurait donc pris une décision radicale.

L’Atletico de Madrid a causé le plus d’ennuis au Barça avec Morata