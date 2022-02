Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Le grand rêve de Florentino Pérez s’éloigne !

Publié le 1 février 2022 à 5h30 par T.M.

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid souhaitait également recruter Erling Braut Haaland cet été afin d’associer les deux cracks. Un désir qui prendrait toutefois du plomb dans l’aile.

Pour le Real Madrid, Florentino Pérez voit les choses en grand. Ce n’est aujourd’hui plus un secret, le président merengue rêve de s’offrir Kylian Mbappé. Et cela semble en passe de se réaliser. En effet, selon les informations de Bild , un accord aurait enfin été trouvé entre le joueur du PSG et la Casa Blanca autour notamment d’un salaire annuel brut de 50M€. Mais Florentino Pérez ne veut pas s’arrêter là puisqu’il nourrit également le désir de recruter Erling Braut Haaland afin de l’associer à Mbappé. Mais pour ce qui est du Norvégien, cela ne serait pas aussi évident…

Le Real Madrid prend un risque !