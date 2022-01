Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur le départ de Kylian Mbappé !

Publié le 31 janvier 2022 à 13h10 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec le Real Madrid et aurait donc acté son départ libre du Parc des Princes selon la presse allemande.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! Comme le10sport.com vous l’avait révélé début janvier, l’attaquant français disposait déjà d’un accord moral avec le Real Madrid, à tel point que le club merengue n’affiche plus aucun doute sur son arrivée libre l’été prochain et n’a même pas activé de plan B derrière Mbappé. Et à en croire les toutes dernières révélations de la presse allemande, le PSG va effectivement perdre son attaquant en fin de saison…

Mbappé a trouvé un accord avec le Real Madrid !