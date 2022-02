Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar bien aidé par un joueur du Barça pour Haaland ?

Publié le 1 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

L’avenir de Kylian Mbappé étant bien parti pour s’écrire loin du PSG à partir de la saison prochaine, le Qatar a ciblé Erling Haaland pour sa succession. Et Gerard Piqué lâche d’ailleurs un gros conseil au buteur norvégien…

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! Le10sport.com vous avait révélé en exclusivité début janvier que l’attaquant français disposait déjà d’un accord moral avec le Real Madrid, et la presse allemande en a remis une couche lundi en assurant que Mbappé et le club merengue avaient d’ailleurs convenu d’un contrat à hauteur de 50M€ brut par an. Mais qu’en sera-t-il du coup pour Erling Haaland, alors que le buteur norvégien intéresse le PSG pour remplacer Mbappé mais également… le Real Madrid ?

« Si j’étais Haaland, je n’irais pas dans la même équipe que Mbappé »