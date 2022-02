Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 février 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé aurait déjà trouvé un accord le Real Madrid. Et l’attaquant français touchera un gros salaire en Espagne…

Dès le mois d’octobre dernier, dans les colonnes de L’Equipe , Kylian Mbappé laissait clairement entendre qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le PSG qui prend fin en juin : « On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement ». D’ailleurs, début janvier, le10sport.com vous révélait en exclusivité l’accord moral conclu entre Mbappé et le Real Madrid pour son arrivée libre l’été prochain. Et le deal serait déjà conclu pour l’attaquant du PSG…

Un salaire de 50M€ pour Mbappé au Real Madrid !

Sport Bild a fait une grande révélation lundi en expliquant que Kylian Mbappé avait conclu un accord contractuel avec le Real Madrid, dans lequel l’international français a négocié un salaire annuel brut de… 50M€ par an ! Un véritable gap financier franchi pour Mbappé, qui perçoit aux alentours de 22M€ par an actuellement avec le PSG.