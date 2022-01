Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est enfin fixé pour Kylian Mbappé…

Publié le 31 janvier 2022 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 31 janvier 2022 à 13h39

Promis depuis déjà un moment à une signature libre au Real Madrid en fin de saison, Kylian Mbappé aurait finalement bouclé un accord contractuel avec le club merengue. Et le Qatar va donc bel et bien perdre l’une de ses grandes stars…

Alors que la dernière ligne droite du mercato hivernal bat son plein avec notamment le cas Ousmane Dembélé (24 ans, FC Barcelone) qui a été annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces dernières heures, un autre feuilleton fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois : l’avenir de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité début janvier, l’attaquant français dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid, et la direction du club espagnole affiche déjà sa certitude de le faire signer libre en fin de saison. D’ailleurs, cette tendance semble désormais confirmée par la presse étrangère…

Mbappé a trouvé un accord avec le Real

Sport Bild a indiqué ce lundi midi que Kylian Mbappé aurait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour son arrivée libre en fin de saison. L’attaquant du PSG devrait toucher un salaire annuel brut de 50M€ sous les couleurs de la Casa Blanca, et quittera donc le Parc des Princes au terme de cet exercice 2021-2022. Une issue que Kylian Mbappé avait déjà clairement sous-entendu ces derniers mois puisqu’il n’envisageait pas de prolonger avec le PSG : « On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement », avait confié Mbappé dès le mois d’octobre dernier dans les colonnes de L’Equipe. Le départ semblait donc inéluctable.

Qui pour le remplacer ?

Du coup, le Qatar va désormais devoir se mettre en quête du successeur de Kylian Mbappé pour la saison prochaine. Le10sport.com vous avait révélé en août dernier les intérêts portés à Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowki (Bayern Munich), mais le PSG pourrait également profiter de la fin de contrat d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone pour obtenir un gros renfort à moindres frais l’été prochain. Quoi qu’il en soit, Mbappé semble vivre ses derniers mois avec le PSG.